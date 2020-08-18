Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні

Бажання схуднути часто змушує людей відмовлятись від жирних продуктів, які насправді дуже важливі для правильної роботи організму. Експерт пояснив, які смаколики недооцінюють у раціоні.

Іспанський лікар-дієтолог Даніель Урсуа назвав продукти, які несправедливо ігнорують люди, коли намагаються контролювати вагу чи позбутись зайвих кілограмів.

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"Чимало хто відмовляється від жирних продуктів, побоюючись набору зайвої ваги та інших негативних наслідків для організму. Але таку їжу можна їсти щоденно за бажанням", – пояснює він.

Які ж продукти з високим вмістом жирів мають бути у раціоні:

Курячі яйця. Вживання одного яйця на день цілком безпечне для здоров'я, воно не призводить до підвищення рівня холестерину. Окрім жиру, яйця також багаті на білок хорошої якості.

Горіхи. Вони справді доволі калорійні, але невеликі порції (жменя) горіхів на сніданок чи перекус – чудовий варіант, щоб уникнути появи зайвих кілограмів. Поєднання жирів з клітковиною допомагає на тривалий час позбутись голоду. Також горіхи здатні знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Риба, авокадо і молоко. За словами Даніеля Урсуа, ці продукти також помилково викреслюють зі списку продуктів. Хоча у розумній кількості вони здатні допомогти організму нормально працювати та забезпечити чималою кількістю корисних речовин.

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