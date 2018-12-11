Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Як Тор: Кріс Хемсворт показав своє тренування

  • 33
Як тренується Кріс Хемсворт - фото 1
Як тренується Кріс Хемсворт / gettyimages

Відомий австралійський актор Кріс Хемсворт потішив шанувальників відео зі свого тренування, яке не кожному під силу.

35-річний актор Кріс Хемсворт, який прославився завдяки ролі Тора в екранізаціях коміксів Marvel, активно працює над своєю формою, щоб і справді відповідати обліку бога. До того ж, чоловік веде профіль в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 22 млн користувачів.

І ще: Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн

Нещодавно Кріс показав, як важко тренується, щоб чудово виглядати. На відео можна побачити лише шматочок занять, які сконцентровані на м'язи пресу та ніг.

Читайте також: Тренування справжнього Аквамена: правила підтримки форми від Джейсона Момоа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2131
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3714
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 241
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз