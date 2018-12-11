Як Тор: Кріс Хемсворт показав своє тренування

Відомий австралійський актор Кріс Хемсворт потішив шанувальників відео зі свого тренування, яке не кожному під силу.

35-річний актор Кріс Хемсворт, який прославився завдяки ролі Тора в екранізаціях коміксів Marvel, активно працює над своєю формою, щоб і справді відповідати обліку бога. До того ж, чоловік веде профіль в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 22 млн користувачів.

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Нещодавно Кріс показав, як важко тренується, щоб чудово виглядати. На відео можна побачити лише шматочок занять, які сконцентровані на м'язи пресу та ніг.

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