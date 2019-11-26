Науковці з'ясували, чим корисні нічні жахи

Група вчених з Швейцарії і США з'ясувала, що нічні кошмари допомагають людям правильно поводитися в страшних ситуаціях наяву. Також дослідники вважають, що тривожність можна лікувати новим терапевтичним методом – сном.

Нейробіологи тривалий час намагаються розкрити секрет нічних жахів, вивчаючи ділянки мозку, які активні під час сну. Під час дослідження фахівці вивчили сигнали головного мозку 18 пацієнтів за допомогою 256 електродів.

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"Нас особливо цікавив страх: які ділянки нашого мозку активуються, коли у нас виникають погані сни?" – розповів старший викладач лабораторії сну Університетської клініки Женеви (HUG) Лампрос Перогамврос.

"Піддослідних" кілька разів за ніч будили і з'ясовували, які сни вони бачили. "Аналізуючи активність мозку на основі відповідей учасників, ми виявили дві ділянки мозку, що відповідають за виникнення страху під час сну: островкову частку і поясну кору", – пояснив Перогамврос.

За його словами, островкова частка також бере участь в оцінці емоцій під час неспання і автоматично активується, коли людина лякається. А поясна кора задіяна в підготовці рухових і поведінкових реакцій у разі виникнення загрози.

У підсумку, фахівцям вдалося встановити, що існує дуже сильний зв'язок між емоціями уві сні і наяву. Вчені підтвердили теорію: під час сну людина ніби імітує страшну ситуацію, щоб краще реагувати на неї в реальності. Тепер учені хочуть почати роботу над новою формою терапії сном для того, щоб лікувати тривожні розлади.

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