Ці речі провокують втому: позбудьтеся їх негайно

Якщо ви раптом стали помічати, що, тільки-но переступивши поріг квартири, валитеся з ніг і нічого не хочете робити, зверніть увагу на свій інтер'єр. Точніше, на деякі речі, які можуть викликати втому.

Працюючий 24 на 7 телевізор

Інформаційний шум так само погано діє на нашу психіку, як і дзвінка тиша. Тому, якщо у вас є звичка хапатися за пульт, тільки-но ви зайшли у квартиру, не дивуйтеся потім, що у вас з'явилися часті головні болі і весь білий світ став немилий.

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Бруд і розкидані речі

Безлад, мотлох та бруд теж не роблять наш день краще. Експерти звертають увагу, що безлад тримає наш мозок в постійному стресі і напрузі, заважаючи нам зосередитися. Це призводить до нервового виснаження і відсутності бадьорості.

Фастфуд або міцні напої

Фастфуд, напівфабрикати, бокал міцного напою перед сном теж є не найкращою ідеєю. Так, наприклад, шкідлива їжа, збагачена простими вуглеводами і цукром, провокує стрибки цукру в крові з їх подальшими різкими падіннями.

Ароматичні свічки

Особливо з запахом лаванди. Сам по собі, звичайно, цей аромат непоганий, але психологи виявили, що люди, які постійно вдихали цей аромат, відчували себе розслабленими і постійно хотіли спати. Тому краще замінити лаванду на м'яту або цитруси.

Холод в приміщенні

Дивно, але відсутність обігрівача, а точніше, надто низька температура в приміщенні теж здатна викликати у нас відчуття втоми. Це змушує наш організм впадати в сплячку, і його потім складно буде чимось підбадьорити.

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