Науковці вперше створили "найхолоднішу" молекулу у Всесвіті

У Гарвардському університеті провели найхолоднішу хімічну реакцію у Всесвіті. Поява хімічного елемента відбувається при абсолютному нулі. Його досягли за допомогою ультрафіолетового лазера.

Вчені змогли створити на Землі двоатомні молекули калію і рубідію. Щоб їх отримати дослідники знизили температуру молекул калію-рубідію за допомогою ультрафіолетового лазера. Її вийшло опустити трохи більше, ніж до абсолютного нуля – 500 нанокельвінів.

І ще: Знайдено чорну діру, яка не мала б існувати

При охолодженні до екстремально низьких температур молекули досягли необхідного енергетичного стану, щоб сформувати дві нові молекули. Через низьку швидкість реакції, фахівці могли спостерігати за реакцією.

Раніше дослідники з Центру холодної матерії змогли охолодити речовину до мільйонних часток градуса вище абсолютного нуля.

Читайте також: NASA відправить марсохід, аби шукати життя на Червоній планеті