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Науковці вперше створили "найхолоднішу" молекулу у Всесвіті

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Науковці вперше створили "найхолоднішу" молекулу у Всесвіті - фото 1

У Гарвардському університеті провели найхолоднішу хімічну реакцію у Всесвіті. Поява хімічного елемента відбувається при абсолютному нулі. Його досягли за допомогою ультрафіолетового лазера.

Вчені змогли створити на Землі двоатомні молекули калію і рубідію. Щоб їх отримати дослідники знизили температуру молекул калію-рубідію за допомогою ультрафіолетового лазера. Її вийшло опустити трохи більше, ніж до абсолютного нуля – 500 нанокельвінів.

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Науковці вперше створили 'найхолоднішу' молекулу у Всесвіті - фото 370959

При охолодженні до екстремально низьких температур молекули досягли необхідного енергетичного стану, щоб сформувати дві нові молекули. Через низьку швидкість реакції, фахівці могли спостерігати за реакцією.

Раніше дослідники з Центру холодної матерії змогли охолодити речовину до мільйонних часток градуса вище абсолютного нуля.

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Джерело: eurekalert
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