NASA відправить марсохід, аби шукати життя на Червоній планеті

Проведені протягом останніх десятиліть дослідження Марса показали, що там колись була щільна атмосфера та вода на поверхні. У 2020 році космічне агентство NASA має намір відправити на Червону планету новий марсохід, який дозволить вченим отримати докази існування життя.

Марсохід Mars 2020 приземлиться біля кратера Джезеро, висохлого озера в північній півкулі Марса.

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За словами дослідників, це одне з найкращих місць для пошуку ознак життя. Ровер буде оснащений повним набором високотехнологічних інструментів для знаходження складних органічних молекул і навіть бактерій на поверхні планети. Його камери зможуть захоплювати зображення, а лазери і молекулярні "аналізатори" складатимуть карту порід на елементарному рівні.

За словами вчених, Mars 2020 зможе проводити на Марсі такі астробіологічні дослідження, про які вони мріяли десятиліттями. Одним з головних завдань стане пошук потенційних біосигнатур серед скам'янілостей і ґрунтових порід. Як тільки марсохід виявить щось гідне уваги, він зможе використовувати свердло для проникнення в глибину поверхні Марса.

У перспективі астрономи сподіваються вивчити знахідки на Землі. Для цього будуть потрібні роки або навіть десятиліття. Також надії пов'язуються з майбутніми космічними місіями, під час яких повинна бути розгорнута захищена станція, де люди остаточно зможуть відповісти на питання: чи існувало на Марсі життя?

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