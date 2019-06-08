Науковці вперше надрукували на 3D-принтері рогівку ока

Південнокорейські дослідники створили унікальний об'єкт за допомогою 3D-принтера. Їм вдалося надрукувати рогівку ока, причому вони зуміли відтворити тонку колагенову структуру органу, не втративши його прозорості.

Вчені одного з наукових установ Південної Кореї змогли надрукувати на 3D-принтері очну рогівку. Використання сили поверхневого натягу допомогло забезпечити прозорість органу, відтворивши тонку колагенову структуру рогівки. Така розробка дуже стане в пригоді для ефективного лікування низки захворювань та розладів зору.

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Наразі не існує можливості природної регенерації тканин такого типу зі збереженням їх прозорості. Для охорони здоров'я розробка корейських вчених вкрай важлива, адже вона дозволить відновлювати пошкоджений орган, повертаючи повноцінні зорові функції ока.

Для створення штучної рогівки фахівці використовували полімери та рекомбінантний колаген. Вченим вдалося уникнути зниження прозорості матеріалу в порівнянні з природними тканинами людського організму.

Це стало можливим завдяки застосуванню природних структур. Так, завдяки ґратчастій будові стала можливою прозорість нового виробу.

Штучні рогівки ідеальної якості стало можливим створити, відрегулювавши під час випуску матеріалу при друку напругу зсуву. Замість «чорнил» експерти використовували суміш міжклітинної речовини рогівки і стовбурових клітин.

Важливою перевагою способу тривимірного друку є можливість підбирати розміри і форми для кожного пацієнта індивідуально.

Фахівці для цього сканують очі й обробляють дані на комп'ютері, відправляючи потім команду на 3D-принтер. Створена рогівка має високу життєздатність, така технологія має високу швидкість створення та нескладну технологію, що дає підставу сподіватися на її широке застосування в медицині.

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