Науковці виявили ген, який відповідає за багатство

Учені з Великобританії і Швеції знайшли 149 локусів у генетичній послідовності, які відповідають за рівень прибутку. Це дозволило їм припустити, що на багатство людини можуть впливати саме гени!

Під час дослідження проаналізували дані 286 301 людини та виявили 29 раніше невідомих локусів, пов'язаних з матеріальним становищем. Потім учені провели метааналіз раніше отриманих даних і виявили ще 120 таких локусів.

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У результаті подальшої обробки даних вдалося визначити 24 гени, що відіграють найбільшу роль у забезпеченні такого зв'язку. 18 з них раніше пов'язували з рівнем інтелекту. Тому вчені припускають, що генетичні чинники певною мірою сприяють виникненню соціально-економічної нерівності.

У науковому середовищі працю учених сприйняли неоднозначно, оскільки варіації у локусах пояснюють лише невеликий відсоток даних. Крім того, під час дослідження враховувався рівень заробітку соціальних груп, а не кожної людини окремо.

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