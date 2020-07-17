Космічний зонд Solar Orbiter прислав найближчі в історії знімки Сонця

NASA спільно з Європейським космічним агентством (ESA) оприлюднило нові фотографії Сонця, зроблені з дуже близької відстані автоматичним космічним апаратом Solar Orbiter. Унікальність фото в тому, що на них видно "вогнища" – мініатюрні спалахи, походження яких невідоме.

Solar Orbiter був запущений в лютому 2020 року з мису Канаверал. Апарат "підібрався" до Сонця на відстань 77 мільйонів кілометрів і зробив детальні фото.

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Цікаво, що на знімках, отриманих в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні хвиль, видно мініатюрні спалахи, які в мільйон разів менші за ті, що можна побачити на Сонці із Землі і тільки за допомогою телескопів. Фахівці назвали їх "вогнищами". Природу їхнього походження вчені назвати поки не можуть.

У NASA і ESA також відзначили, що спочатку від фото не очікували ніяких відкриттів. Кадри були зроблені, скоріше, для перевірки роботи апаратури. Зонд проєкту Solar Orbiter допоможе вченим отримати нові дані про поведінку зірки.

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