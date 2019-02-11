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Науковці створили молекулярну каву

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Науковці створили альтернативу кави - фото 1
Науковці створили альтернативу кави

Молекулярний біолог Джаррет Стопфорт разом з маркетологом Енді Клейчемом та іншими партнерами організував компанію Atomo Coffee (США), яка виробляє "молекулярну каву" – напій, який виглядає і відчувається як звичайна кава, але виготовлений не з кавових зерен.

Про склад свого напою творці говорять дуже обережно, а також не розкривають його секрет. Вони стверджують, що досі експериментують зі структурою. За їх словами, вони визначили близько 40 сполук, які містяться у протеїнах і маслах справжньої кави. Ці сполуки додають напою впізнавані аромат, смак і колір. Використовуючи натуральні й екологічно чисті інгредієнти, фахівці відтворюють комбінацію цих сполук.

І ще: Як зробити каву лате не гірше, ніж у кафе

Щоб надати своєму продукту більш впізнаваний вигляд, вони імітують гранули меленої кави. Надалі компанія збирається продавати її в упаковках, розрахованих на різну кількість порцій. Зараз автори запустили кампанію зі збору коштів на краудфандинговому майданчику Kickstarter. Проект підтримали вже 288 осіб. Наразі зібрано 9 271 доларів з 10 тисяч.

Творці стверджують, що їх кава має приємний смак. Для підтвердження своїх слів вони виклали відео: науковці продемонстрували невеличкий експеримент, який провели в Вашингтонському університеті. Там вони пропонували добровольцям дві чашки кави. Одна – з напоєм зі "Старбаксу", а інша – з їхньою кавою. Більшість віддала перевагу другому варіанту.

Автори говорять про те, що взялися за проект з кількох причин. Одна з них – повільне зникнення натуральної кави. Інша – прагнення знизити ціну. Зараз найнижча ціна за чашку – 62 центи. Стопфорт і Клейчем запевняють, що чашка буде коштувати 40 центів.

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Джерело: Naked Science
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