Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Як зробити каву лате не гірше, ніж у кафе

  • 185
Як приготувати каву лате вдома - фото 1
Як приготувати каву лате вдома / Sunkissed Kitchen

Радіо МАКСИМУМ розповідає, як зробити каву лате в домашніх умовах, навіть, якщо у вас немає кавоварки та іншого спеціального обладнання. Здивуйте себе і свою кохану людину!

Лате (або кава з молоком) – італійський кавовий напій з великою кількістю молока. Його можна подавати як гарячим, так і холодним, а на його основі можна приготувати безліч коктейлів.

І ще: Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

Знадобиться:

  • Кава заварна 1 ч.л.
  • Вода 50-60 мл
  • Паличка кориці 1 шт.
  • Молоко 150 мл
  • Цукор 1 ч.л.

Як приготувати каву лате вдома:

  1. Насамперед заваримо зручним для вас способом каву, опустимо в чашку паличку кориці і залишимо каву настоюватися.
  2. Молоко налийте в кухоль, додайте цукор і підігрійте. Головне не дайте йому закипіти. Молоко для кави лате має бути 50-60 градусів. Тепер молоко добре збийте блендером. Збивати треба 3 хвилини, щоб на його поверхні утворилася густа і насичена піна.
  3. Перелийте молоко в келих. Тепер акуратно тонкою цівкою влийте в келих каву, щоб молочна пінка залишилася вгорі келиха, а кава опустилася вниз. Готово!

Читайте також: Чому волоські горіхи потрібно їсти кожному

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161679
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл