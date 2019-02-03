Як зробити каву лате не гірше, ніж у кафе

Радіо МАКСИМУМ розповідає, як зробити каву лате в домашніх умовах, навіть, якщо у вас немає кавоварки та іншого спеціального обладнання. Здивуйте себе і свою кохану людину!

Лате (або кава з молоком) – італійський кавовий напій з великою кількістю молока. Його можна подавати як гарячим, так і холодним, а на його основі можна приготувати безліч коктейлів.

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Знадобиться:

Кава заварна 1 ч.л.

Вода 50-60 мл

Паличка кориці 1 шт.

Молоко 150 мл

Цукор 1 ч.л.

Як приготувати каву лате вдома:

Насамперед заваримо зручним для вас способом каву, опустимо в чашку паличку кориці і залишимо каву настоюватися. Молоко налийте в кухоль, додайте цукор і підігрійте. Головне не дайте йому закипіти. Молоко для кави лате має бути 50-60 градусів. Тепер молоко добре збийте блендером. Збивати треба 3 хвилини, щоб на його поверхні утворилася густа і насичена піна. Перелийте молоко в келих. Тепер акуратно тонкою цівкою влийте в келих каву, щоб молочна пінка залишилася вгорі келиха, а кава опустилася вниз. Готово!

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