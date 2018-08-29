Науковці розповіли, як ще на людей впливає забруднене повітря

Учені довели, що тривалий вплив брудного повітря негативно впливає на розумові здібності людини. Найвразливіша група – літні чоловіки.

Згідно з дослідженням, проведеним Міжнародним дослідницьким інститутом продовольчої політики (США) у період з 2010 по 2014 рік, забруднене повітря призводить до погіршення вербальних і аналітичних здібностей.

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У рамках програми China Family Panel Studies було опитано майже 32 000 китайців, але результати можна використовувати і до інших країн з поганою екологічною ситуацією.

"Збиток, який постарілому мозку завдає забруднене повітря, впливає не тільки на здоров'я, але і добробут людини. Когнітивні здібності мають вирішальне значення як під час виконання щоденних обов'язків, так і під час прийняття рішень щодо фінансів", – говорить керівник дослідження Сяобо Чжан.

Забруднене повітря впливає на когнітивні функції / Elets Technomedia

Зниження рівня інтелекту, викликане токсичним повітрям, небезпечно ще й тим, що може надалі спровокувати хворобу Альцгеймера або інші форми деменції. Згідно з результатами дослідження, найбільш вразливою групою населення є літні чоловіки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на сьогодні дев'ять з десяти чоловік на Землі дихають повітрям з високим вмістом забруднювальних речовин. Найгірше справи йдуть в Африці і Азії. Всі 20 міст з найтоксичнішим повітрям знаходяться в країнах, що розвиваються.

Але міські жителі не єдині, хто дихає смогом. Дослідження, проведене в січні цього року показало, що 75% смертей, пов'язаних із забрудненням повітря в Індії, припадає на сільську місцевість. І поки в Парижі встановлюють величезні акваріуми для очищення повітря, а в Празі придумують, як змусити водіїв пересісти на громадський транспорт, в таких країнах, як Китай, турбота про навколишнє середовище залишається спірною темою, адже вона загрожує неминучим економічним спадом.

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