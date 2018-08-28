Зібрав камінці – плати: у Великобританії штрафуватимуть за крадіжку гальки з пляжів

Британець був змушений проїхати сотні кілометрів для того, щоб повернути на пляж у графстві Корнуолл, де він відпочивав, "украдені камінчики".

В іншому випадку йому загрожувало адміністративне переслідування та штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів. Відомо, що влада Корнуолла наздогнала його вже вдома, після повернення з відпустки, але як саме його відстежили – не повідомляється.

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Бухта Крекінгтон Хейвен, де відпочивав турист – одне з наймальовничіших місць Корнуолла, і тисячі туристів забирають звідси камінці на пам'ять. Однак місцева рада, якій належать 57 пляжів графства, б'є на сполох, стверджуючи, що ця практика негативно впливає на екологію узбережжя.

"На перший погляд усе безневинно, але, з огляду на те, скільки каменів рік за роком відвозять звідси тисячі й тисячі туристів, є реальна загроза ерозії узбережжя, руйнування природного захисту від затоплень, а також винищення флори та фауни", – говорить представник ради.

У кінці липня на всіх пляжах Корнуолла були встановлені попереджувальні знаки з вельми жорсткими формулюваннями.

"Ті, хто бачив, як сильно постраждав пляж від бурі кілька років тому, знають, якою руйнівною є сила води. Приберіть звідси гальку, і цей берег руйнуватиметься після кожного шторму", – пояснює дії місцевої ради її співробітник Баррі Джордан.

Він також нагадує, що винесення каменів або піску з пляжів заборонене Актом про захист берегової лінії, прийнятому ще в 1949 році.

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