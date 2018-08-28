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Зібрав камінці – плати: у Великобританії штрафуватимуть за крадіжку гальки з пляжів

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За кожен камінець очікується чималий штраф - фото 1
За кожен камінець очікується чималий штраф

Британець був змушений проїхати сотні кілометрів для того, щоб повернути на пляж у графстві Корнуолл, де він відпочивав, "украдені камінчики".

В іншому випадку йому загрожувало адміністративне переслідування та штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів. Відомо, що влада Корнуолла наздогнала його вже вдома, після повернення з відпустки, але як саме його відстежили – не повідомляється.

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Бухта Крекінгтон Хейвен, де відпочивав турист – одне з наймальовничіших місць Корнуолла, і тисячі туристів забирають звідси камінці на пам'ять. Однак місцева рада, якій належать 57 пляжів графства, б'є на сполох, стверджуючи, що ця практика негативно впливає на екологію узбережжя.

Зібрав камінці – плати: у Великобританії штрафуватимуть за крадіжку гальки з пляжів - фото 272585

"На перший погляд усе безневинно, але, з огляду на те, скільки каменів рік за роком відвозять звідси тисячі й тисячі туристів, є реальна загроза ерозії узбережжя, руйнування природного захисту від затоплень, а також винищення флори та фауни", – говорить представник ради.

У кінці липня на всіх пляжах Корнуолла були встановлені попереджувальні знаки з вельми жорсткими формулюваннями.

Зібрав камінці – плати: у Великобританії штрафуватимуть за крадіжку гальки з пляжів - фото 272584

"Ті, хто бачив, як сильно постраждав пляж від бурі кілька років тому, знають, якою руйнівною є сила води. Приберіть звідси гальку, і цей берег руйнуватиметься після кожного шторму", – пояснює дії місцевої ради її співробітник Баррі Джордан.

Він також нагадує, що винесення каменів або піску з пляжів заборонене Актом про захист берегової лінії, прийнятому ще в 1949 році.

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Джерело: BBC
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