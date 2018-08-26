У Празі використовують унікальний метод боротьби з забрудненням повітря

У Празькій міській раді придумали, як змусити людей більше ходити пішки та користуватися громадським транспортом.

У Празі, як і в багатьох інших містах, існує проблема забруднення повітря. І головною її причиною є автомобілі. Міська влада вирішила креативно підійти до зниження рівня смогу.

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Празька міська рада об'єдналася з броварнею Lobkowicz для створення пінного напою Pražský chodec ("Празький пішохід"). Кампанія спрямована на те, щоб переконати місцевих жителів щонайменше раз на тиждень залишати свої машини біля будинку і ходити з колегами на пиво. За задумом розробників, чим частіше чехи будуть пити хмільне, тим частіше вони будуть ходити пішки або користуватися громадським транспортом.

"Ми шукали нестандартний спосіб привернути увагу до проблеми забруднення повітря, і врешті-решт у нас виникла ідея з чеським пивом", – розповів координатор проекту "Pivem proti smogu" Лукаш Ершіл.

У Чехії діє політика нульової толерантності щодо вживання алкоголю за кермом, тому навіть після одного келиха пива водій буде зобов'язаний пересісти на громадський транспорт. Це саме те, заради чого придумували цю кампанію.

На бюджетні гроші був створений сайт pivoprazskychodec.cz, де говориться, що "Пиво Pražský chodec допомагає очищати атмосферу від бензапирену, оксидів азоту і частинок пилу. Воно зварене для того, щоб ви з колегами могли отримати насолоду від бокала пінного після роботи, залишивши службові автомобілі в гаражі хоча б на один день".

У рамках кампанії також стартував конкурс для співробітників різних фірм. Тим, хто відмовиться від особистих авто на максимальний період часу, дістанеться холодильник, повний пива. За даними сайту, в розіграші вже взяли участь понад 40 команд.

Міська рада виділила на проект майже $ 45 000, а завод Lobkowicz виготовив тисячу пляшок "пішохідного пива". Його можна спробувати в дев'яти пабах і ресторанах по всьому місту.

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