Uber планує пересадити людей на самокати та велосипеди

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив в інтерв'ю Financial Times, що в майбутньому Uber буде пропонувати своїм клієнтам пересуватися на електросамокатах і велосипедах.

За словами Хосровшахі, більш індивідуальні види транспорту краще підходять для коротких поїздок містом. У компанії розуміють, що через це можуть зменшитися прибутки водіїв. У короткостроковій перспективі, це стало б великим фінансовим ударом для компанії, яка торік втратила 4,5 млрд доларів США.

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Але інвестори не повинні турбуватися. Генеральний директор Uber вважає, що короткострокові втрати необхідні для досягнення довгострокових цілей. Одна з них – відмова від коротких міських поїздок на автомобілі.

Електросамокати та велосипеди використовуватимуть для коротких поїздок / Overclockers

"В час пік – дуже неефективно, коли купа металу вагою в тонну везе одну людину 10 кварталів. Ми в змозі змінити поведінку пасажирів таким чином, що вони самі від цього виграють. Це також буде перемога для міст. У короткостроковій перспективі це може спричинити серйозні фінансові втрати, але в стратегічному плані це те, чим ми б хотіли займатися", – заявив генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.

У лютому 2018 року в деяких американських містах Uber почав пропонувати поїздки на електричних велосипедах. Це сталося після покупки компанії Jump за 200 млн доларів.

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