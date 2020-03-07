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Концентрація без креативу: науковці вразили заявою про каву
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Кофеїн допомагає людині сконцентруватися, але не покращує її творчі здібності. Принаймні до такого висновку прийшла дослідниця з Арканзаського університету. Що ж змусило її висловити таке твердження?
Дослідження провела доцент психології Дарина Забєліна, котра запросила для участі в експерименті 80 добровольців.
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Кожному волонтеру вона випадковим чином видала або таблетку з кофеїном, еквівалентну одній чашці міцної кави, або плацебо.
Потім волонтерам запропонували розв'язати завдання на перевірку конвергентного та дивергентного мислення: під час перших завдань перевірялася здатність знаходити конкретне рішення, а під час других – здатність знаходити множинні рішення.
Виявилося, що під впливом кофеїну у волонтерів покращилося конвергентне мислення: вони легше концентрувалися на одному завданню, у них підвищилася пильність та рухова активність.
Однак розв'язання питань, що вимагають творчого підходу, давалися їм не настільки ж добре, але і не гірше, ніж зазвичай, зазначила Забєліна.
Вона підкреслила, що кава не шкодить творчості, але і не стимулює її.
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