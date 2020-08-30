Науковці розповіли, скільки годин сну на тиждень люди втрачають через роботу

В середньому щоночі люди сплять на пів години менше, ніж потрібно їхньому організму. Це означає, що працюючим людям не вистачає близько двох годин сну на тиждень. До такого висновку прийшли вчені зі Стокгольмського університету.

Протягом декількох років науковці спостерігали за сотнею добровольців у віці від 60 років до 71 року. Вони порівнювали їхній режим сну до і після виходу на пенсію.

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"Кожен день на пенсії схожий на вихідний. Принаймні в тому, що стосується сну. По буднях його тривалість збільшилася в середньому з шести з половиною годин до повноцінних семи", – пишуть вчені.

Автори роботи вважають, що це дослідження наочно демонструє, що неможливо компенсувати недолік сну у будні дні під час вихідних. Організм спить стільки годин, скільки йому необхідно в конкретні доби.

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