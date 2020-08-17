Учені виявили несподівану користь від безсоння

Проблеми зі сном мало коли бувають приємними, адже через них страждає весь організм. Однак американські науковці виявили несподіваний плюс від безсоння.

Учені з Університету центральної Флориди дійшли до висновку, що тимчасовий (це важливо) недосип допомагає збільшити активність у підприємництві. Якщо казати простіше, то проблеми зі сном можуть підштовхнути людей до рішучих дій для покращення своєї кар'єри та фінансового стану.

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Це вдалось підтвердили завдяки результатам чотирьох досліджень. Виявилось, що тимчасові проблеми з нічним відпочинком викликали у піддослідних дещо подібне на гіперактивність та дефіцит уваги. Це й змушувало людей починати не лише думати про різні підприємницькі цілі, а й прямувати до реалізації.

"Ми не закликаємо позбавляти себе сну, щоб просунутись по роботі. Ми лише кажемо, що, очевидно, є цікавий зв'язок між сном і підприємництвом. СДУГ-тенденції (Синдром дефіциту уваги та гіперактивності) можуть стати швидше перевагою, аніж перепоною для стимулювання такої активності. Але і зворотний бік. Якщо проблеми зі сном не зникають, погіршуються когнітивні та емоційні здібності, що заважає бути ефективним на практиці", – наголошують учені.

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