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Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок

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Чим корисний оральний секс - фото 1
Чим корисний оральний секс / 7-themes

Вчені вперше довели користь орального сексу для здоров'я жінки: він може знизити ризик повторюваних викиднів. До такого висновку прийшли фахівці з Лейденського університету.

Дослідники припустили, що справа може бути у впливі чоловічої імунної системи на жіночу – як до зачаття, так і після. На їхню думку, толерантність організму вагітної жінки до антигенів батька підвищується завдяки потраплянню в організм сперми, причому не тільки вагінально, але й орально.

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Як оральний секс впливає на здоров'я жінки - фото 319501
Як оральний секс впливає на здоров'я жінки

Вчені опитали групу з 97 жінок, які молодші за 36 років, у яких були як мінімум три безпричинних викидні підряд, і групу з 137 жінок, у яких не було звичних викиднів. Як виявилося, друга група значно частіше займалася оральним сексом. У першій групі оральним сексом з партнером займалося 56,9% жінок, у другій – 72,9%.

У спермі містяться людські лейкоцитарні антигени батька (HLA), від яких залежить імуносумісність пари, пояснюють дослідники.

Шлунково-кишковий тракт є найбільш сприятливим середовищем для їхнього потрапляння в організм жінки. Впливаючи на нього, батьківські антигени здатні "підготувати" організм до виношування дитини від цього чоловіка.

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Джерело: sciencedirect
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