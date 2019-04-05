Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу

Заняттям коханням при вимкненому світлі вже давно нікого не здивуєш. Так, досі є ті, хто вважає, що цей процес має відбуватися в абсолютній тиші та при тотальній темряві. Натомість, є ті, кому необхідний певний допінг для того, щоб отримати максимум задоволення. Це явище й вирішили перевірити вчені.

Учені з Університетського коледжу Лондона спільно з фахівцями з Global Drug Survey досліджували вживання наркотиків і алкоголю перед сексом.

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В опитуванні брали участь 22 тисячі осіб по всьому світу. З'ясувалося, що 64% (4719 осіб) опитаних у Великобританії займалися сексом після вживання алкоголю. Для порівняння, в Європі показник склав 60% (1296 осіб), а у США – 55% (2064).

Крім того, 13% британців уживали кокаїн перед сексом. У решті Європи це робили лише 8%. Займалися сексом після вживання метамфетаміну 20% британців проти 15% мешканців Європи та США.

Дві третіх опитаних випивали перед сексом / The Independent

Доктор Лоун відзначає, що деякі наркотики більш популярні в одних країнах і не популярні в інших. Наприклад, марихуану часто вживають у США. Вона стала єдиним наркотиком, по якому Великобританія не випередила США та інші країни: 49% людей зі США вживали її перед сексом, у Великобританії – 36%.

Науковці називають "хімсекс" бомбою сповільненої дії для суспільної охорони здоров'я через розповсюдження незахищеного сексу.

Дослідження також встановило, що геї приблизно в 1,6 раза частіше, у порівнянні з гетеросексуальними чоловіками, приймали наркотики з метою посилення сексуальних відчуттів.

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