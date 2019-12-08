Науковці розповіли, чому слід чистити зуби тричі на день

Зуби корисно чистити не лише двічі на день

Якщо ви чистите зуби двічі на день, то науковці можуть вразити вас несподіваним відкриттям. Виявилося, що повторення цієї процедури тричі на день може позитивно вплинути на роботу вашого серця.

Дослідники з жіночого університету Ewha в Сеулі (Південна Корея), вивчали питання, чи може поліпшення гігієни порожнини рота вплинути на ризик виникнення миготливої ​​аритмії (фібриляції передсердь) і серцевої недостатності.

І ще: Лікарі пояснили, навіщо треба стежити за холестерином

Учені оцінили дані понад 160 000 учасників віком від 40 до 79 років, у яких на початку дослідження не було діагностованої фібриляції передсердь або серцевої недостатності. Всі учасники спостерігалися в середньому протягом 10 з половиною років.

Дані отримали з Корейської національної системи медичного страхування. Крім інформації про захворювання у цій базі даних містяться такі характеристики як зріст, вага, спосіб життя і звички, зокрема, звична гігієна порожнини рота.

За цей час у 3% учасників розвинулася миготлива аритмія, а у 5% – серцева недостатність. При цьому чистка зубів три або більше разів на день корелювала зі зменшенням ризику розвитку фібриляції передсердь на 10% і зниженням ризику серцевої недостатності на 12%.

Науковці рекомендують чистити зуби не лише зранку та ввечері

Ці результати були отримані вже з урахуванням таких факторів як вік учасників, стать, ІМТ (індекс маси тіла), соціально-економічний статус, споживання алкоголю, куріння та фізична активність.

Проте, дослідники визнають, що не враховували, наприклад, стан ясен досліджуваних або їхні візити до стоматолога, і в будь-якому випадку, "причинність виявлених асоціацій до кінця не ясна".

Проте, це вже не перше дослідження, що показує важливість гігієни порожнини рота для здоров'я організму в цілому. Крім того, масштаб дослідження – велика кількість учасників і тривалий період часу – є плюсом на користь достовірності передбачуваної причинно-наслідкового зв'язку.

Автори пояснюють, що одна з теорій, що лежать в основі висновків їх дослідження, полягає в тому, що регулярне чищення зубів зменшує кількість бактерій, присутніх у роті, що у свою чергу знижує ризик проникнення бактерій у кровотік.

Дослідники рекомендують чистити зуби не тільки вранці і перед сном, але і, принаймні, ще один раз протягом дня. При цьому зубну щітку необхідно міняти раз на два-три місяці.

Читайте також: Виспатися за 15 хвилин? Це можливо, читайте – як