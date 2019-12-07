На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікарі пояснили, навіщо треба стежити за холестерином
-
- 13
Лікарі рекомендують перевіряти рівень холестерину з 25 років. Фахівці провели дослідження у цій сфері.
Лікарі розглянули довгострокові ризики для здоров'я, пов'язані із вживанням великої кількості "шкідливого" холестерину протягом декількох десятиліть.
І ще: Ефективна дієта для омолодження організму
Їх поділяють на кілька видів:
- холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ)
Вчені проаналізували дані майже 400 000 людей з 19 країн і знайшли тісний зв'язок між рівнем "поганого" холестерину і ризиком серцево-судинних захворювань у дорослому віці протягом наступних 40 років. Вони змогли оцінити ймовірність серцевого нападу або інсульту для людей у віці 35 років і старше відповідно до їх статі, рівня "поганого" холестерину. Вчені врахували вік людей, їх ріст, вагу, артеріальний тиск, а також деякі фактори ризику: куріння і діабет.
2% осіб, що вживають ліки протягом п'яти років, мають шанс уникнути серцевого нападу або інсульту. При цьому приймати статини після 30 не обов'язково. Дослідники не рекомендують абсолютно всім дорослим з високим рівнем холестерину вживати ліки.
Читайте також: Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
-
16:22Художник зробив з піску скульптуру гігантської пробки
-
16:00Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів
-
15:48Вчені здивували новим відкриттям про собак
-
15:23У Великобританії оцінили якість повітря за допомогою сигарет
-
14:43У мережі створюють відео, де малюк Йода слухає пісні 90-х
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:13У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30
-
13:42Червоний спалах на Місяці: фото рідкісного явища
-
13:13Лікарі пояснили, навіщо треба стежити за холестерином
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
12:15Співачка Pink кардинально змінила імідж
-
11:46Археологи знайшли статуетку Венери віком 23 тисячі років
-
11:11Різатдінова розповіла про романтичні стосунки з партнером у Танцях з зірками
-
10:44Наречена Зінченка Влада Седан похвалилася спортивним тілом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:18Forbes назвав найбагатших музикантів 2019 року
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
09:21Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
08:56Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
-
08:14BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі
- 06 грудня
-
21:52Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво
-
21:21Виспатися за 15 хвилин? Це можливо, читайте – як
-
21:117 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Дочка Демі Мур стала копією своєї зіркової мами
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
- 06 грудня
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт
-
07:555 справ, які потрібно зробити до кінця року
- 04 грудня
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома