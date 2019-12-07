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Лікарі пояснили, навіщо треба стежити за холестерином

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Здоров'я - фото 1
Здоров'я / sportpriority

Лікарі рекомендують перевіряти рівень холестерину з 25 років. Фахівці провели дослідження у цій сфері.

Лікарі розглянули довгострокові ризики для здоров'я, пов'язані із вживанням великої кількості "шкідливого" холестерину протягом декількох десятиліть.

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Їх поділяють на кілька видів:

  • холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)
  • ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ)

Вчені проаналізували дані майже 400 000 людей з 19 країн і знайшли тісний зв'язок між рівнем "поганого" холестерину і ризиком серцево-судинних захворювань у дорослому віці протягом наступних 40 років. Вони змогли оцінити ймовірність серцевого нападу або інсульту для людей у віці 35 років і старше відповідно до їх статі, рівня "поганого" холестерину. Вчені врахували вік людей, їх ріст, вагу, артеріальний тиск, а також деякі фактори ризику: куріння і діабет.

2% осіб, що вживають ліки протягом п'яти років, мають шанс уникнути серцевого нападу або інсульту. При цьому приймати статини після 30 не обов'язково. Дослідники не рекомендують абсолютно всім дорослим з високим рівнем холестерину вживати ліки.

Лікарі пояснили, навіщо треба стежити за холестерином - фото 372703

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Джерело: sportpriority
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