Виспатися за 15 хвилин? Це можливо, читайте – як

Військовий розповів, як можна заснути за дві хвилини, а виспатися за 15.

За його словами, ключову роль грає не час, а техніка дихання і вміння розслабити тіло. Однак бадьорості вистачить години на чотири, тому такий відпочинок не замінить повноцінний сон.

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Боєць додав, що ця методика заснована на вченні американського психолога Бада Вінтера.

Потрібно відкинутися на спинку стільця, поставити ноги паралельно один одному і покласти руки на груди, схрестивши їх. При цьому опустити підборіддя і плечі, розслабити м'язи голови. Також розслабити треба очі, щелепу, губи і язик. Важливо дихати повільно і глибоко У положенні лежачи руки слід витягнути уздовж долонями вгору. Якщо закотити наверх очі, тільки без напруги, сон наступить ще швидше Для психічного розслаблення треба уявити природу, наприклад, захід сонця і воду Застосуйте техніку "чотири-сім-вісім". Треба чотири секунди спокійно вдихати через ніс, затримати повітря на сім секунд і вісім секунд спокійно видихати. Такі маніпуляції сповільнять серцевий ритм і знизять температуру тіла, що і має відбуватися з організмом перед сном.

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