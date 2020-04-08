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Науковці розповіли, чому не слід зловживати антисептиками
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Антисептики – зручний і дієвий спосіб дезінфекції рук. Особливо популярними вони стали в умовах пандемії коронавірусу. Втім, медики попереджають, що зловживання цими засобами приховує низку загроз для вашого здоров'я.
Чому не слід зловживати антисептиками та чим це загрожує – читайте далі!
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Передовсім, антисептики порушують мікрофлору шкіри людини, на якій у тому числі живуть і корисні мікроорганізми. Антисептики ж убивають все: і хороше, і зле. До того ж, ці засоби можуть стати каталізаторами розвитку алергічних реакцій і глибоких шкірних уражень.
Однак, найголовніша проблема, до якої призводить регулярне використання антисептиків – розвиток стійкості до них. Себто, бактерії та віруси здатні адаптуватися до умов постійного знезараження, унаслідок чого стають несприйнятливими та стійкими до компонентів, які входять до складу подібних засобів.
Тому науковці наполегливо рекомендують частіше мити руки, а не користуватися лише антисептиками. Причому, за словами експертів Центру з контролю і профілактики захворювань, миття рук з милом все ж значно ефективніше за використання антисептичних гелів. Але тільки в тому випадку, якщо людина миє руки не менше 20 секунд, приділяючи увагу областям між пальцями і під нігтями.
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