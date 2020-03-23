Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського

  • 80
Антисептик в домашніх умовах - фото 1
Антисептик в домашніх умовах / gettyimages

Відомий педіатр та ведучий авторських програм Євген Комаровський у новому відеоролику показав, як зробити антисептик у домашніх умовах. Виготовити санітайзер за його інструкцією легко, тож запам'ятовуйте рецепт.

Однією з головних рекомендацій для запобігання нового коронавірусу 2019 ncov є ретельна гігієна рук. Проте, не завжди є можливість помити руки після контакту із ймовірно зараженими поверхнями, тому в таких випадках слід використовувати антисептик.

Тут більше: Як зробити антисептик для рук за рецептом ВООЗ

Проблема в тому, що цей товар став дефіцитним в умовах пандемії коронавірусу, тож знайти його в аптеках та магазинах дуже складно. Але вихід є: дезінфекційний засіб легко виготовити в домашніх умовах. Для цього потрібні бюджетні складники.

Як зробити антисептик за інструкцією Комаровського

Інгредієнти:

  • 240 мл спирту
  • 15 мл перекису водню 3%
  • 5 мл гліцерину
  • 60 мл води

Спосіб приготування санітайзера. Виливаємо в місткість спирт, набираємо шприцом перекис водню і додаємо до спирту. Тоді добавляємо у суміш медичний гліцерин і воду, розбовтуємо та користуємось! За словами Комаровського, такий антисептик має близько 75% спирту, а цього достатньо для ефективної дезінфекції. Лікар також зазначив, що настоювати санітайзер не потрібно, як йдеться у деяких порадах, адже він одразу придатний для використання. Дивіться онлайн відео приготування антисептика:

Нагадаємо, що зробити антисептик можна й за таким рецептом:

Як приготувати антисептик вдома - фото 393679

Читайте також: Скільки хворих на коронавірус в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
  • 19 березня, 14:00
  • 1749
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2255
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • 18 березня, 15:12
  • 6141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл