Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського

Відомий педіатр та ведучий авторських програм Євген Комаровський у новому відеоролику показав, як зробити антисептик у домашніх умовах. Виготовити санітайзер за його інструкцією легко, тож запам'ятовуйте рецепт.

Однією з головних рекомендацій для запобігання нового коронавірусу 2019 ncov є ретельна гігієна рук. Проте, не завжди є можливість помити руки після контакту із ймовірно зараженими поверхнями, тому в таких випадках слід використовувати антисептик.

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Проблема в тому, що цей товар став дефіцитним в умовах пандемії коронавірусу, тож знайти його в аптеках та магазинах дуже складно. Але вихід є: дезінфекційний засіб легко виготовити в домашніх умовах. Для цього потрібні бюджетні складники.

Як зробити антисептик за інструкцією Комаровського

Інгредієнти:

240 мл спирту

15 мл перекису водню 3%

5 мл гліцерину

60 мл води

Спосіб приготування санітайзера. Виливаємо в місткість спирт, набираємо шприцом перекис водню і додаємо до спирту. Тоді добавляємо у суміш медичний гліцерин і воду, розбовтуємо та користуємось! За словами Комаровського, такий антисептик має близько 75% спирту, а цього достатньо для ефективної дезінфекції. Лікар також зазначив, що настоювати санітайзер не потрібно, як йдеться у деяких порадах, адже він одразу придатний для використання. Дивіться онлайн відео приготування антисептика:

Нагадаємо, що зробити антисептик можна й за таким рецептом:

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