Мило проти антисептика: вчені пояснили, що ефективніше

На тлі пандемії коронавірусу велика кількість медичних товарів стали надзвичайно популярними. Зокрема, це стосується антибактеріальних гелів, мила й інших засобів. Учені вирішили перевірити, що ж ефективніше: антисептики чи мило? Результати дослідження далі.

Як повідомляє американське видання NY Times, за останні кілька тижнів попит на антисептики виріс на 73%. Більш того, загальною панікою користуються і хитрі продавці, які продають антибактеріальні гелі на сайті Amazon по 400 доларів за штуку.

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Однак, за словами експертів Центру з контролю і профілактики захворювань, миття рук з милом все ж значно ефективніше за використання гелів. Але тільки в тому випадку, якщо людина миє руки не менше 20 секунд, приділяючи увагу областям між пальцями і під нігтями.

Як правильно мити руки:

Як зазначив лікар Стівен Морс, професор епідеміології Колумбійського університету в Нью-Йорку, антисептики допомагають побороти мікроби, тільки якщо в них міститься від 60 до 95% спирту. До того ж вони значно ефективніше працюють на чистих руках. Якщо ж намагатися продезінфікувати антисептиком брудні або жирні руки, цього буде недостатньо, щоб позбутися від мікробів.

Мило ефективніше за гелі ще й тому, що часом воно здатне перемогти деякі віруси, які не можна подолати за допомогою засобів на спиртовій основі. Крім цього, мило знищує сліди пестицидів і важких металів, чого не можуть зробити антисептики.

Бережіть себе та не лінуйтесь мити руки тоді, коли є така можливість. Якщо ж це зробити неможливо – скористайтесь антисептиком, а також уникайте контакту рук з обличчям!

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