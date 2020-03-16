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Фанати порівняли Кріса Еванса з антисептиком: кумедні фото

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У мережі добряче простібали Кріса Еванса - фото 1
У мережі добряче простібали Кріса Еванса / gettyimages

І поки українці масово скуповують гречку та інші крупи в супермаркетах, користувачі мережі активно жартують на тему коронавірусу. Перепало навіть голлівудському акторові Крісові Евансу, котрого чомусь порівняли з дезінфекторами для рук. А й справді, щось у цьому є!

Коли світ стурбований пандемією коронавірусу, користувач твіттера під ніком @ash вирішив усіх трохи розважити і запустив новий жартівливий тренд.

До теми: Ідеальне побачення під час пандемії коронавірусу: кумедне відео

У ньому він порівняв актора Кріса Еванса з санітайзером. Причому, зробив він це дуже і дуже вдало! Зображення антисептиків відмінно поєднуються з образами знаменитості. Дивіться самі:

Ми ж нагадуємо вам, як правильно мити руки:

Фанати порівняли Кріса Еванса з антисептиком: кумедні фото - фото 392523

Читайте також: Підприємець року: американець купив майже 18 тисяч дезінфекторів, аби продати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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