Фанати порівняли Кріса Еванса з антисептиком: кумедні фото

І поки українці масово скуповують гречку та інші крупи в супермаркетах, користувачі мережі активно жартують на тему коронавірусу. Перепало навіть голлівудському акторові Крісові Евансу, котрого чомусь порівняли з дезінфекторами для рук. А й справді, щось у цьому є!

Коли світ стурбований пандемією коронавірусу, користувач твіттера під ніком @ash вирішив усіх трохи розважити і запустив новий жартівливий тренд.

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У ньому він порівняв актора Кріса Еванса з санітайзером. Причому, зробив він це дуже і дуже вдало! Зображення антисептиків відмінно поєднуються з образами знаменитості. Дивіться самі:

Ми ж нагадуємо вам, як правильно мити руки:

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