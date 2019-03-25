Науковці розповіли, чому дітям не варто зловживати смартфонами

Дослідження, проведені науковими фахівцями, не перестають вражати. Діти, які багато часу витрачають на користування смартфонами, після 40 років мають вищий ризик переломів стегон. Винним у всьому є сидячий спосіб життя, який спричиняє ослаблення кісток.

Сучасні діти і підлітки проводять величезну кількість часу зі смартфонами і планшетами у руках. Експерти попереджають, що таким дітям у дорослому віці після 40 і 50 років частіше загрожують серйозні переломи стегна.

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Це пов'язано з тим, що сучасне покоління дітей віддає перевагу сидячому способу життя, а от попередні покоління значно більше часу витрачали на активні ігри та прогулянки на свіжому повітрі.

Через сидячий спосіб життя дитячі кістки можуть ослабнути, що піддасть їх у дорослому віці ризику більш ранніх переломів. Експерти навіть підкреслюють, що батькам таких дітей у майбутньому, можливо, доведеться доглядати за ними після важких травм. Саме тому сучасним хлопчикам і дівчаткам потрібно більше рухатися, бігати та стрибати для того, щоб їх кістки нормально росли, розвивалися та зміцнювалися. Після 15 років ріст кісток істотно ускладнюється, так що найбільше значення має в цьому питанні саме дитячий вік.

Смартфони сприяють сидячому способу життя

Британські експерти закликають батьків відучувати дітей годинами грати зі своїми смартфонами та планшетами. Численні дослідження неодноразово показували, наскільки шкідливий сидячий спосіб життя в дитячому віці, і тепер вчені з Glasgow Caledonian University вкотре підтвердили це на прикладі підвищеного ризику переломів стегон.

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