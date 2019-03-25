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Науковці розповіли, чому дітям не варто зловживати смартфонами

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Відучуйте свою дитину від смартфона негайно! - фото 1
Відучуйте свою дитину від смартфона негайно!

Дослідження, проведені науковими фахівцями, не перестають вражати. Діти, які багато часу витрачають на користування смартфонами, після 40 років мають вищий ризик переломів стегон. Винним у всьому є сидячий спосіб життя, який спричиняє ослаблення кісток.

Сучасні діти і підлітки проводять величезну кількість часу зі смартфонами і планшетами у руках. Експерти попереджають, що таким дітям у дорослому віці після 40 і 50 років частіше загрожують серйозні переломи стегна.

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Це пов'язано з тим, що сучасне покоління дітей віддає перевагу сидячому способу життя, а от попередні покоління значно більше часу витрачали на активні ігри та прогулянки на свіжому повітрі.

Через сидячий спосіб життя дитячі кістки можуть ослабнути, що піддасть їх у дорослому віці ризику більш ранніх переломів. Експерти навіть підкреслюють, що батькам таких дітей у майбутньому, можливо, доведеться доглядати за ними після важких травм. Саме тому сучасним хлопчикам і дівчаткам потрібно більше рухатися, бігати та стрибати для того, щоб їх кістки нормально росли, розвивалися та зміцнювалися. Після 15 років ріст кісток істотно ускладнюється, так що найбільше значення має в цьому питанні саме дитячий вік.

Смартфони сприяють сидячому способу життя - фото 316843
Смартфони сприяють сидячому способу життя

Британські експерти закликають батьків відучувати дітей годинами грати зі своїми смартфонами та планшетами. Численні дослідження неодноразово показували, наскільки шкідливий сидячий спосіб життя в дитячому віці, і тепер вчені з Glasgow Caledonian University вкотре підтвердили це на прикладі підвищеного ризику переломів стегон.

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Джерело: daily-news-media
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