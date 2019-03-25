Як освіта матері впливає на здоров'я дитини

Дослідники з Німеччини встановили: на тривалість життя дитини впливає освіта її матері. Діти жінок, які навчалися в інших освітніх установах крім школи, живуть довше майже на два роки, показало їхнє дослідження.

Про цю виявлену вченими закономірність повідомив на своєму сайті Німецький інститут економічних досліджень у Берліні. В рамках проекту фахівцями були проаналізовані відомості про понад 3 тисячі осіб складали жінки і їхніх дітей.

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Автори наукової праці встановили наявність чіткої кореляції: чим вищий рівень освіти у матері, тим більша середня тривалість життя у дитини.

Діти, які ростуть в сім'ях, де у матері є середня освіта, живуть майже на два роки довше тих дітей, чиї матері закінчили тільки початкову школу, або зовсім не мають освіти, – констатували дослідники.

Діти матерів з вищою освітою живуть довше

Говорячи про фактори, що забезпечують вищеназвану закономірність, вчені вказали на те, що жінки, які здобули освіту, частіше мають високооплачувану роботу і, відповідно, їхні діти забезпечуються рівнем життя, що сприяє більш тривалому життю. Статистично діти з сімей більш освічених батьків частіше дотримуються здорових звичок і рідше страждають від згубних залежностей.

Водночас вчені не знайшли свідчень, що підтверджують вплив рівня освіти матері на психічне здоров'я дитини, – хоча дослідники були переконані спочатку, що така кореляція існує.

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