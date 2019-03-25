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Психологи розповіли, які книжки варто читати дітям

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Науковці рекомендують читати дітям паперові книжки - фото 1
Науковці рекомендують читати дітям паперові книжки

Читання з дитиною – важлива частина розвитку малюка. Так непосида вивчає нові слова, розширює свої знання про світ і проводить час в емоційному спілкуванні з близькими. Тому вчені вирішили перевірити, чи відрізняється взаємодія батьків і дітей, коли вони читають паперові й електронні книги.

Учені з університету Мічигану спостерігали за 37 парами батьків і дітей у віці 2-3 років. Під час експерименту батьків просили читати три типи книг: електронні зі звуковими ефектами або анімацією, звичайні електронні книги та паперові.

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Записи показали, що батьки і діти активніше спілкувалися, читаючи паперові книги, на відміну від часу, проведеного над електронним пристроєм. При цьому мова дорослих була багатшою й емоційною. Читаючи казку з планшета, батьки були стриманішими та менш чуйними, а діти менше зверталися до батьків.

Паперові книжки роблять дітей і батьків ближчими - фото 316809
Паперові книжки роблять дітей і батьків ближчими / The Bump

Тому, якщо ви читаєте своїм малятам казки на ніч – використовуйте саме паперові книжки!

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Джерело: NewsWeek
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