Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі

  • 16
Вантажівки можуть працювати навіть вночі через низький рівень шуму - фото 1
Вантажівки можуть працювати навіть вночі через низький рівень шуму

Безпілотні тягачі Volvo Trucks – Vera – почали доставляти вантажі і їздити дорогами загального користування. Вони транспортують контейнери з логістичного центру до морського вантажного порту Гетеборга.

Випробування безпілотників – спільний проект Volvo і транспортної компанії DFDS.

І ще: BMW більше не випускатиме суперкари

Вантажівки рухаються по заздалегідь прописаним маршрутам, до складу яких входить і невеликий відрізок дорогами загального користування. Всі автомобілі об'єднані в єдину мережу, під'єднані до хмарного сервісу та контролюються операторами віддалено. Швидкість машин може досягати 40 кілометрів на годину.

Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334941
Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334945

Мета тестів – домогтися "постійного і безперервного потоку" перевезень вантажів, а також виявити проблеми в роботі безпілотників, які потребують доопрацювання.

Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334942
Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334946

Тягач Vera був представлений у вересні минулого року. Він може самостійно аналізувати дорожню ситуацію та визначати своє місце перебування з точністю до декількох сантиметрів. За допомогою хмарного сервісу вантажівки передають операторам свої координати, інформацію про швидкість, час доставки вантажу і рівень заряду батареї.

Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334944
Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334940
Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі - фото 334943

Перевагами безпілотних тягачів називають велику вантажопідйомність та низький рівень шуму, що дозволить здійснювати перевезення навіть вночі.

Читайте також: З простого Audi зробили ексклюзивний спорткар

Джерело: newatlas
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1114
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1456
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • 16 червня, 12:15
  • 362
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології