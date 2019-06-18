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Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі
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Безпілотні тягачі Volvo Trucks – Vera – почали доставляти вантажі і їздити дорогами загального користування. Вони транспортують контейнери з логістичного центру до морського вантажного порту Гетеборга.
Випробування безпілотників – спільний проект Volvo і транспортної компанії DFDS.
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Вантажівки рухаються по заздалегідь прописаним маршрутам, до складу яких входить і невеликий відрізок дорогами загального користування. Всі автомобілі об'єднані в єдину мережу, під'єднані до хмарного сервісу та контролюються операторами віддалено. Швидкість машин може досягати 40 кілометрів на годину.
Мета тестів – домогтися "постійного і безперервного потоку" перевезень вантажів, а також виявити проблеми в роботі безпілотників, які потребують доопрацювання.
Тягач Vera був представлений у вересні минулого року. Він може самостійно аналізувати дорожню ситуацію та визначати своє місце перебування з точністю до декількох сантиметрів. За допомогою хмарного сервісу вантажівки передають операторам свої координати, інформацію про швидкість, час доставки вантажу і рівень заряду батареї.
Перевагами безпілотних тягачів називають велику вантажопідйомність та низький рівень шуму, що дозволить здійснювати перевезення навіть вночі.
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