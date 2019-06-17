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В Японії заборонили керувати безпілотниками в стані алкогольного сп'яніння
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Влада Японії прийняла закон, який забороняє керувати безпілотниками в стані алкогольного сп'яніння. Кожен порушник цього закону зобов'язаний буде виплатити чималий штраф.
Максимальне покарання – штраф до 300 тисяч єн (близько $ 2 760) або рік в'язниці, причому на тяжкість покарання впливає вага безпілотника (якщо безпілотник важить менше, ніж 200 грамів, то наслідки будуть найменш серйозними).
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Крім цього, закон передбачає штрафи для виконавців небезпечних трюків. Наприклад, за спробу налякати натовп падінням на неї дрона, власнику загрожує штраф до 500 тисяч єн ($ 4 600).
Нарешті, з прийняттям нових правил влада розширила список зон, вільних від безпілотників: крім електростанцій, а також урядових будівель, польоти дронів відтепер заборонені у межах 300 метрів від військових баз і об'єктів майбутньої Олімпіади-2020.
Наостанок зазначимо, що японські закони дозволяють управляти безпілотниками, не маючи ліцензії, але тільки у денний час, в межах прямої видимості оператора і далеко від аеропортів і масових скупчень людей. Крім того, без спеціального дозволу безпілотники не повинні підніматися на висоту понад 150 метрів.
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