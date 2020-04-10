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Науковці приголомшили заявою, пов'язаною з повільною ходьбою

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Учені вивчили вплив ритму ходьби на тривалість життя - фото 1
Учені вивчили вплив ритму ходьби на тривалість життя

Учені вивчають не лише вплив кількості кроків на здоров'я людини, а й її темп ходьби. Так, одне з досліджень пролило світло на питання, пов'язане з повільною ходьбою. Результат вас однозначно приголомшить.

Виявилося, швидкість пересування людини може бути показником швидкості старіння організму. Принаймні таку гіпотезу висувають науковці.

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"Люди, які рухаються з меншою швидкістю, мають "прискорене старіння" за шкалою з 19 факторами. Їх легені, зуби й імунна система також можуть продемонструвати відповідну залежність", – повідомляється у дослідженні.

Для праці використовувалися дані майже 50-річного тестування 904 учасників, які народилися в одному році у Данідіні, Нова Зеландія. Їх тестували, опитували та спостерігали за станом здоров'я протягом усього життя. Востаннє у віці 45 років.

Ваш темп ходьби може свідчити про старіння - фото 397271
Ваш темп ходьби може свідчити про старіння

"Лікарі вже знають, що низька швидкість пересування у 70 і 80 років характерна для людей, які вмирають швидше за своїх однолітків, які рухаються швидко. Однак у цьому дослідженні використалися дані по різних за віком. Вдалося з'ясувати, що швидкість пересування навіть у молодому віці може бути ознакою проблем у старості", – розповідає старший автор дослідження Террі Е. Моффітт.

Відтак, варто звернути не лише на кількість кроків, яку ви робите протягом усього дня, а й на те, наскільки швидко ви пересуваєтесь. Бережіть себе та будьте здоровими!

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Джерело: Medikforum
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