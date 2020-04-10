Як встати з ліжка за п'ять хвилин і залишитися бадьорим

Для деяких людей вранішнє прокидання – справжній кошмар, який доводиться проживати щодня. Однак сомнологи дають прості рекомендації, які допоможуть уникнути ранкових мук і прокинутися за лічені хвилини.

Ці поради дозволять вам не лише швидко прокинутися, а й почуватися бадьорими та сповненими сил протягом усього дня!

Актуально: Експерти розповіли, яким має бути правильний весняний сніданок

Основна причина проблем при пробудженні – це дефіцит сну. Нормою вважається не менш семи годин сну на добу. Фахівці рекомендують лягати спати не пізніше 23:00, оскільки з цієї години до 01:00 виробляється гормон росту, який дозволяє зберігати бадьорість і не набирати зайву вагу.

Друга причина поганого сну може бути пов'язана з травленням. Органи шлунково-кишкового тракту категорично не можна навантажувати перед сном. Легка вечеря допускається, але наїдатися не можна. З рідинами також потрібно бути акуратними, а від алкоголю потрібно відмовитися узагалі.

Перед сном не переїдайте, а про сніданок не забувайте

Відразу після пробудження кави пити не можна, оскільки вона тільки підсилює зневоднення. Краще випити склянку звичайної води. А от до кави можна приступати через годинку після пробудження.

Не забувайте також про руханку та сніданок. Ці два фактори дозволять не лише почуватися бадьорими, а й мати сили та енергію для нових звершень!

Візьміть на озброєння: 5 простих і корисних перекусів на роботу