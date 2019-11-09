Науковці пояснили, чому слід відмовитися від нічників

Виявляється, між освітленням у спальні і виникненням атеросклерозу є прямий зв'язок. Навіть слабке світло провокує негативні наслідки, так зване "світлове забруднення". Небезпеку нічників виявили японські фахівці з Медичного університету Нарі.

У масштабному дослідженні взяли участь 989 осіб. Добровольці протягом 3 років спали з увімкненими нічниками. А дослідники стежили за найменшими змінами в їх організмі.

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При певному рівні освітлення в ньому з часом починали утворюватися атеросклеротичні бляшки. Причому це не було пов'язано з іншими поширеними факторами ризику: ожирінням, віком, курінням, наявністю діабету або гіпертонії.

Нічники мають негативний вплив на здоров'я

Експерти пов'язують це з тим, що при світлі знижується вироблення мелатоніну – гормону, який відповідає за міцний і здоровий сон. У результаті в організмі відбуваються збої, наслідком яких і стають стрімко прогресуючі небезпечні захворювання.

Відтак, якщо у вас є звичка засинати при світлі, варто від неї відмовитися. Вночі в спальні повинна бути повна темрява. Якщо ж цього досягнути не вдається – скористайтесь маскою для сну, аби відгородити себе від джерел освітлення!

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