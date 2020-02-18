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Науковці пояснили, чому щодня потрібно їсти часник
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Вживаючи часник щодня, ви приносите здоров'ю максимум користі: від захисту серця до підтримки мозку. Чому вчені радять регулярно їсти часник, читайте далі.
"Часник можна вважати найкращою спецією на кожен день – він містить кілька сполук з потужними лікувальними властивостями. Аліцин, активна речовина овоча, забезпечує профілактику високого тиску і надмірного вмісту холестерину", – наводиться думка експертів.
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Чим же корисний часник?
Допомагає при підвищеному тиску. Людям з гіпертонією вчені рекомендують частіше вживати свіжий, сирий часник для природного зниження кров'яного тиску.
Знижує рівень загального холестерину. Дослідження показують, що часникові добавки можуть знизити рівень холестерину на 10-15 відсотків.
"Але слід уникати вживання добавок з часником перед операцією або при використанні препаратів, що розріджують кров. Це може продовжити кровотечу і час згортання кров", – застерегли медпрацівники.
Може запобігти застуді та грипу. Часник володіє природними антибактеріальними, противірусними, протигрибковими властивостями, що робить його хорошим борцем з поширеними респіраторними інфекціями.
Захищає психічне здоров'я. Часник містить кілька ключових антиоксидантів, які перешкоджають розвитку хвороб, що руйнують важливі психічні функції.
"Дослідження показали, що його антиоксиданти стимулюють захисні механізми організму від пошкодження та старіння клітин, тим самим зменшуючи ризик хвороби Альцгеймера і деменції", – повідомили вчені.
А ви любите їсти часник?
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