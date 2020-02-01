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Учені виявили ще одну неочікувану причину зайвої ваги

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Брак вітаміну С в організмі призводить до ожиріння - фото 1
Брак вітаміну С в організмі призводить до ожиріння

Медики дійшли до висновку, що існує ще одна незвичайна причина появи зайвих кілограмів, яка не пов'язана з переїданням чи відсутністю фізичної активності.

Індійські медики заявили, що накопиченню зайвого жиру може передувати брак вітаміну C. Особливо негативно це позначається на зоні живота.

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Фахівці пояснюють, що низький рівень цього вітаміну в організмі збільшує ризики появи жирових відкладень в області живота навіть в абсолютно здорових людей. А от регулярне вживання продуктів з високим вмістом вітаміну С дозволяє зменшити ризики серцево-судинних захворювань та ожиріння.

Брак вітаміну С в організмі призводить до ожиріння - фото 383483
Брак вітаміну С в організмі призводить до ожиріння

Які ознаки браку вітаміну С: поява синяків, оскільки стінки судин тоншають та стають ламкими, тому можуть не витримувати тиск крові під час фізичних навантажень. Ще одним наслідком є набряклість та почервоніння ясен, що негативно впливає на загальний стан зубів. Сюди можна віднести і сухість та почервоніння шкіри, передчасну появу зморшок. Тому індійські науковці рекомендують не нехтувати фруктами з вітаміном С в раціоні, а також не забувати підтримувати водний баланс.

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Джерело: newsyou.info
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