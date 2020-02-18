Ці фрукти допоможуть швидко схуднути до весни

Дослідження показали, що вживання певних фруктів сприяє ефективному спалюванню жиру. Про які фрукти мова?

Яблука. Насичені пектинами, які позитивно впливають на роботу органів шлунково-кишкового тракту, нирок, прискорюють виведення зайвої рідини, захищають від набряків. Також активному спалюванню жиру сприяє їх високий вміст клітковини.

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Авокадо. Його здатність прискорювати спалювання жиру пов'язана з високим вмістом омега-3 жирних кислот. Фрукт підтримує активні метаболічні процеси, допомагає стати стрункішим.

Лимони. Ці фрукти допомагають організму не тільки інтенсивніше спалювати жир, але і прискорюють процеси детоксикації, виводячи небажані речовини.

Ківі. Зелений фрукт містить гормон серотонін, що прискорює розслаблення і допомагає швидше заснути, краще спати. При хорошому нічному сні не менше восьми годин спалювання жиру активізується.

Грейпфрути. Доведено, що вони зменшують жир на животі, одночасно знижуючи рівень нерегулярного холестерину.

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