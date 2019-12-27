Науковці пояснили, чому не слід регулярно жувати гумку

Нове дослідження фахівців Бінгемтонського університету пролило світло на нові подробиці, пов'язані з жуйками. Виявилося, що їх регулярне жування може негативно вплинути на роботу тонкого кишечника. У чому суть проблеми?

Уся річ у діоксиді титану (E171, титанові білила) – харчовій добавці, яку використовують у ролі барвника для жувальної гумки, цукерок, хлібобулочних виробів та інших популярних продуктів.

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Учені піддали культуру клітин тонкого кишечника чотиригодинному впливу наночастинок діоксиду титану, імітуючи одноразовий прийом забарвленої за його допомогою їжі і її регулярне вживання (три рази протягом п'яти днів).

Одноразова експозиція не зробила великого впливу на клітини кишечника, але хронічний вплив діоксиду титану зменшив кількість абсорбтивних виступів на їх поверхні. Це пов'язано з ослабленням кишкового бар'єру, уповільненням метаболізму і погіршенням всмоктування деяких поживних речовин – заліза, цинку і жирних кислот.

Регулярне вживання наночастинок діоксиду титану пов'язано з ослабленням кишкового бар'єру, уповільненням метаболізму і погіршенням всмоктування заліза, цинку і жирних кислот.

"Оксид титану – популярна харчова добавка, і люди вживають її багато і протягом тривалого часу. Не хвилюйтеся, він вас не вб'є. Але про деякі його ефекти знати все ж не завадить, – каже Гретхен Малер, співавтор статті, опублікованої в журналі NanoImpact. – Наночастки титанових білил змінюють функції тонкого кишечника. Щоб зменшити їх вплив, потрібно уникати оброблених харчових продуктів, особливо – жуйок і цукерок".

Діоксид титану вважається безпечним барвником, а його потрапляння всередину нашого організму практично неминуче. Інертний нерозчинний матеріал зазвичай використовується у виробництві фарб, паперу, пластмас, мила та косметики. Він також є активним інгредієнтом у мінеральній основі сонцезахисних кремів і блокує ультрафіолетове випромінювання.

У травну систему титанові білила потрапляють через зубні пасти, цукрову пудру, знежирене молоко, цукерки та жувальну гумку. Вчені з Університету штату Аризона у 2012 році протестували 89 популярних харчових продуктів і виявили, що всі вони містять діоксид титану.

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