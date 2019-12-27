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Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят

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Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят - фото 1

Американські вчені з Корнельського університету вважають, що люди, які сидять на дієті під час святкових застіль, відчувають себе самотніми. І неважливо, з яких причин вони себе обмежують в харчуванні – худнуть, за медичними показниками чи з релігійних причин.

За словами однієї з авторів дослідження Кейтлін Вуллі, під час спільного споживання їжі, особливо святкової, відбувається єднання і зміцнення почуття зв'язку між людьми. Було встановлено, що навіть малознайомі або зовсім незнайомі люди починають довіряти один одному, коли їдять одні й ті ж страви.

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Однак, якщо їм забороняли пригощати і ділитися їжею, то практично всі відчували занепокоєння. Пізніше люди зізнавалися, що відчували себе самотніми і чужими.

via GIPHY

Не дивлячись на те, що ті, хто дотримується дієти, фізично присутні з усіма, через обмеження в харчуванні вони відчувають себе обділеними, бо не можуть відчувати себе так само, як інші за трапезою, – розповіла Кейтлін Вуллі.

Вона додала, що під час експериментів було встановлено, що почуття самотності виникає не тільки у дорослих, але і у дітей. Тож фахівці рекомендують, наскільки це можливо, тимчасово відмовитися від обмежень в їжі на свята.

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Джерело: psycnet.apa
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