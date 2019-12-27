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Ці продукти можуть стати причиною безсоння

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Науковці вважають ці продукти винними у появі безсоння - фото 1
Науковці вважають ці продукти винними у появі безсоння

Учені з Колумбійського університету назвали продукти, які можуть негативно вплинути на ваш сон. Розповідаємо, від чого ж слід відмовитися, аби не стати жертвою безсоння.

Дослідники протягом трьох років відстежували дієти приблизно 50000 жінок у постменопаузі, і виявили, що в умовно виділеної групи, що вживала найбільше вуглеводів (насамперед солодощів і оброблених продуктів), на 11% частіше були присутні проблеми зі сном. Більш того, за три роки спостережень цей відсоток зріс до 16.

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Наші результати вказують на важливість дієти для тих, хто страждає безсонням, – коментує провідний автор дослідження, доктор Джеймс Гангвіш. – Схоже, що запобігання безсоння – це ще одна вагома причина уникати солодощів, крім схуднення, зрозуміло.

На жаль, дослідження не мало мети з'ясувати, яким саме чином солодощі і рафіновані вуглеводи, включаючи хліб, тістечка, випічку і макарони, впливають на сон.

Солодощі можуть негативно вплинути на ваш сон - фото 376830
Солодощі можуть негативно вплинути на ваш сон

Проте, доктор Гангвіш передбачає, що тут відіграють роль гормональні перепади:

Коли рівень цукру в крові швидко підвищується, як це відбувається при вживанні продуктів з високим глікемічним індексом, ваш організм реагує, виділяючи інсулін. Подальше зниження рівня цукру в крові може привести до викиду гормонів, таких як адреналін і кортизол, які у свою чергу, здатні порушувати сон.

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Джерело: Med Vesti
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