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Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
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Типологія особистостей Маєрс-Бріггс була створена на основі концепцій Карла Юнга і була популярна в середині минулого століття. Навіть досі деякі компанії керуються нею при прийомі на роботу, тож ми пропонуємо вам перевірити себе і пройти легкий тест.
Щоб точно визначити, до якого типу особистості ви належите, потрібно пройти повний тест Маєрс-Бріггс. Та оскільки він досить довгий, ми обрали з нього чотири репрезентативні запитання.
Це цікаво: Оберіть ліхтарик і дізнайтесь, чого чекати від майбутнього
Відповідайте на ці запитання та записуйте обрані варіанти:
1. Ваші плани на вихідні після довгого і важкого тижня?
- Е. Провести час в компанії друзів у якомусь людному місці
- I. Провести час вдома, насолоджуючись самотністю та спокоєм
2. Який з описів вам підходить більше?
- S. Я живу сьогоденням, тому мене цікавить тільки реальний стан справ
- N. Я люблю фантазувати про майбутнє, будувати плани й сценарії розвитку подій
3. Вас намагається переманити компанія-конкурент. Тут чудовий колектив і перспективне майбутнє, а там набагато більша зарплата. Як прийняти рішення?
- T. Вивчити всю інформацію, порадитися зі спеціалістом, зважити всі "за" і "проти"
- F. Ухвалити рішення на основі власних почуттів та інтуїції, слідуючи поклику серця
4. До весілля друзів кілька тижнів. Як справи з підготовкою?
- J. Всі пункти вже давним-давно розплановані, вітальна промова написана, костюм готовий і так далі
- P. Ніякої підготовки, будемо імпровізувати, адже ми йдемо веселитися!
Результати тесту
- INFP – споглядач
Ви – мрійлива особистість, яка сконцентрована на внутрішній гармонії, прагне самопізнання, добре розбирається в людях і має відмінну інтуїцію. Однак ви зовсім не вмієте заощаджувати кошти та занадто зосереджуєтеся на своєму зовнішньому вигляді.
- ESTP – маршал
Ваш девіз: "Мета виправдовує засоби", а перепони лише підсилюють азарт. Ви полюбляєте будувати плани і строго їх дотримуватися, рідко йдете на компроміси та просто терпіти не можете підпорядкування. Натомість ви швидко аналізуєте інформацію і завжди готові дати цінну пораду.
- ENFP – чемпіон
Ви тонко відчуваєте інших людей та обожнюєте творчу роботу. На додачу, ви дуже товариська людина. Сприймаєте життя в усьому його розмаїтті, а тому вмієте швидко адаптуватися до будь-яких умов.
- INTJ – натхненник
Ви володієте чітким практичним мисленням і багатим внутрішнім світом, але при цьому маєте великі труднощі у спілкуванні з іншими людьми, адже вашій індивідуалістичній натурі важко знайти з ними спільну мову.
- ESTJ – керівник
Ви – працелюбна людина, що вміє чітко планувати свої дії, тож ви доводите почате до кінця і непогано переконуєте інших. Ще ви завжди відкриті для друзів і галасливих компаній, але при цьому ніколи не забуваєте про близьких.
- ENFJ – наставник
Ви – людина, здатна виявляти весь спектр емоцій, має багату міміку і красномовство, здатні уловлювати нещирість. Прекрасно знаєте, що потрібно вам і що потрібно іншим, тому намагається знайти компроміс.
- INTP – архітектор
Ви намагаєтеся у всіх випадках проаналізувати ситуацію від початку до кінця, тому постійно напружені. Не любите проявляти емоції, але цінуєте комфорт і затишок. Рішення приймаєте тільки тоді, коли повністю впевнені в їх правильності.
- ISTJ – інспектор
Ви – педант, що любить порядок і строгість. Стараєтесь братися за ті справи, які точно зможете завершити. Вміло налагоджуєте ділові контакти, а головним для вас є почуття відповідальності.
- ENTP – винахідник
Ви постійно перебуваєте в пошуку і генерації нових ідей, тому часто змінюєте професію і хобі. Вмієте не тільки придумати щось нове, але і це "щось" пояснювати простими словами. Крім того, свої ідеї ви також здатні втілювати в життя.
- INFJ – радник
Ви захоплюєтеся самоосвітою і спроможні відшукувати приховані таланти в інших. Найголовнішим для вас є довіра, тому ви не готові прощати зраду. Ви відчуваєте, що повинні служити людям, і займається саме цим.
- ISFJ – захисник
Ви часто ділите людей на "чужих" і "своїх". Перші вас не цікавлять, а заради других ви готові на багато що. Добродушний, щирий, акуратний і турботливий – ви вмієте постояти не тільки за себе, але і за свої принципи.
- ISFP – композитор
Ви приймаєте світ таким, яким він є, знаходячи радість навіть в простих речах. Любите почуватись потрібним, тому завжди прийдете на допомогу. Надійний і вірний супутник.
- ESFP – політик
Ви живете тільки тут і зараз, але водночас не любите втрачати час дарма. Найбільше ненавидите нудьгу і тяганину, тож ведете активний спосіб життя. Ваша особливість – вміння маніпулювати людьми.
- ENTJ – командир
Ви любите ризик і екстрим, покладаєтеся на інтуїцію і відкриті для всіх можливостей. Маєте неабиякі здібності до лідерства, обожнюєте спілкування з людьми, відмінно відчуваєте тенденції та завжди мислите позитивно.
- ESFJ – учитель
Ви – людина, яка завжди готова прийти на допомогу, навіть якщо це може зашкодити вашим інтересам. А от зі своїми проблемами ви справляєтеся самотужки, вимагаючи від інших тільки емоційної підтримки. Душа будь-якої компанії.
- ISTP – умілець
Пунктуальний, об'єктивний, конкретний – це про вас. Приймаючи рішення, ви краще сім разів відміряєте, аніж раз відріжете. Любите інших людей і тонко їх відчуваєте.
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