Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості

Типологія особистостей Маєрс-Бріггс була створена на основі концепцій Карла Юнга і була популярна в середині минулого століття. Навіть досі деякі компанії керуються нею при прийомі на роботу, тож ми пропонуємо вам перевірити себе і пройти легкий тест.

Щоб точно визначити, до якого типу особистості ви належите, потрібно пройти повний тест Маєрс-Бріггс. Та оскільки він досить довгий, ми обрали з нього чотири репрезентативні запитання.

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Відповідайте на ці запитання та записуйте обрані варіанти:

1. Ваші плани на вихідні після довгого і важкого тижня?

Е. Провести час в компанії друзів у якомусь людному місці

I. Провести час вдома, насолоджуючись самотністю та спокоєм

2. Який з описів вам підходить більше?

S. Я живу сьогоденням, тому мене цікавить тільки реальний стан справ

N. Я люблю фантазувати про майбутнє, будувати плани й сценарії розвитку подій

3. Вас намагається переманити компанія-конкурент. Тут чудовий колектив і перспективне майбутнє, а там набагато більша зарплата. Як прийняти рішення?

T. Вивчити всю інформацію, порадитися зі спеціалістом, зважити всі "за" і "проти"

F. Ухвалити рішення на основі власних почуттів та інтуїції, слідуючи поклику серця

4. До весілля друзів кілька тижнів. Як справи з підготовкою?

J. Всі пункти вже давним-давно розплановані, вітальна промова написана, костюм готовий і так далі

P. Ніякої підготовки, будемо імпровізувати, адже ми йдемо веселитися!

Результати тесту

INFP – споглядач

Ви – мрійлива особистість, яка сконцентрована на внутрішній гармонії, прагне самопізнання, добре розбирається в людях і має відмінну інтуїцію. Однак ви зовсім не вмієте заощаджувати кошти та занадто зосереджуєтеся на своєму зовнішньому вигляді.

ESTP – маршал

Ваш девіз: "Мета виправдовує засоби", а перепони лише підсилюють азарт. Ви полюбляєте будувати плани і строго їх дотримуватися, рідко йдете на компроміси та просто терпіти не можете підпорядкування. Натомість ви швидко аналізуєте інформацію і завжди готові дати цінну пораду.

ENFP – чемпіон

Ви тонко відчуваєте інших людей та обожнюєте творчу роботу. На додачу, ви дуже товариська людина. Сприймаєте життя в усьому його розмаїтті, а тому вмієте швидко адаптуватися до будь-яких умов.

INTJ – натхненник

Ви володієте чітким практичним мисленням і багатим внутрішнім світом, але при цьому маєте великі труднощі у спілкуванні з іншими людьми, адже вашій індивідуалістичній натурі важко знайти з ними спільну мову.

ESTJ – керівник

Ви – працелюбна людина, що вміє чітко планувати свої дії, тож ви доводите почате до кінця і непогано переконуєте інших. Ще ви завжди відкриті для друзів і галасливих компаній, але при цьому ніколи не забуваєте про близьких.

ENFJ – наставник

Ви – людина, здатна виявляти весь спектр емоцій, має багату міміку і красномовство, здатні уловлювати нещирість. Прекрасно знаєте, що потрібно вам і що потрібно іншим, тому намагається знайти компроміс.

INTP – архітектор

Ви намагаєтеся у всіх випадках проаналізувати ситуацію від початку до кінця, тому постійно напружені. Не любите проявляти емоції, але цінуєте комфорт і затишок. Рішення приймаєте тільки тоді, коли повністю впевнені в їх правильності.

ISTJ – інспектор

Ви – педант, що любить порядок і строгість. Стараєтесь братися за ті справи, які точно зможете завершити. Вміло налагоджуєте ділові контакти, а головним для вас є почуття відповідальності.

ENTP – винахідник

Ви постійно перебуваєте в пошуку і генерації нових ідей, тому часто змінюєте професію і хобі. Вмієте не тільки придумати щось нове, але і це "щось" пояснювати простими словами. Крім того, свої ідеї ви також здатні втілювати в життя.

INFJ – радник

Ви захоплюєтеся самоосвітою і спроможні відшукувати приховані таланти в інших. Найголовнішим для вас є довіра, тому ви не готові прощати зраду. Ви відчуваєте, що повинні служити людям, і займається саме цим.

ISFJ – захисник

Ви часто ділите людей на "чужих" і "своїх". Перші вас не цікавлять, а заради других ви готові на багато що. Добродушний, щирий, акуратний і турботливий – ви вмієте постояти не тільки за себе, але і за свої принципи.

ISFP – композитор

Ви приймаєте світ таким, яким він є, знаходячи радість навіть в простих речах. Любите почуватись потрібним, тому завжди прийдете на допомогу. Надійний і вірний супутник.

ESFP – політик

Ви живете тільки тут і зараз, але водночас не любите втрачати час дарма. Найбільше ненавидите нудьгу і тяганину, тож ведете активний спосіб життя. Ваша особливість – вміння маніпулювати людьми.

ENTJ – командир

Ви любите ризик і екстрим, покладаєтеся на інтуїцію і відкриті для всіх можливостей. Маєте неабиякі здібності до лідерства, обожнюєте спілкування з людьми, відмінно відчуваєте тенденції та завжди мислите позитивно.

ESFJ – учитель

Ви – людина, яка завжди готова прийти на допомогу, навіть якщо це може зашкодити вашим інтересам. А от зі своїми проблемами ви справляєтеся самотужки, вимагаючи від інших тільки емоційної підтримки. Душа будь-якої компанії.

ISTP – умілець

Пунктуальний, об'єктивний, конкретний – це про вас. Приймаючи рішення, ви краще сім разів відміряєте, аніж раз відріжете. Любите інших людей і тонко їх відчуваєте.

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