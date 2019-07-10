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Науковці поділилися найкращим способом схуднення

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Фахівці рекомендують не зациклюватися на спаленні жиру - фото 1
Фахівці рекомендують не зациклюватися на спаленні жиру

Учені наголошують на тому, що не варто зациклюватися на спалюванні жиру. Значно ефективніше на вашу фігуру впливатиме зміцнення м'язів тіла. Тому науковці зі США рекомендують людям, які худнуть, не зациклюватися на скороченні об'ємів.

Фахівці Медичного коледжу Джорджії заявили, що саме поганий стан скелетних м'язів пов'язаний із розвитком низки порушень, асоційованих з ростом зайвої ваги й ожиріння. Серед таких – низька чутливість організму до інсуліну, метаболічні розлади та діабет, а також судинні патології.

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Тренуючи м'язи, підтримуючи їх у хорошій формі, можна покращити метаболічне та серцево-судинне здоров'я, наслідком чого стане і довгоочікуване схуднення, переконані медики зі США.

Експерти пояснюють, що розвинені м'язи використовують багато кисню і в цілому споживають багато енергії, що змушує їх активно витягати глюкозу з крові. Поганий стан м'язів, навпаки, знижує чутливість до інсуліну, породжуючи порушення в механізмах апетиту та споживанні їжі, а також збої в роботі внутрішніх систем.

Фахівці рекомендують приділяти максимум уваги м'язовій масі - фото 339844
Фахівці рекомендують приділяти максимум уваги м'язовій масі

Від стану м'язів залежить метаболічний гомеостаз, який визначає чутливість людини до інсуліну. Хороша м'язова маса пов'язана з підвищеною чутливістю до інсуліну, а це важливо для запобігання діабету й ожиріння, – наводиться думка дослідників.

Учені додали, що треновані м'язи також здійснюють вироблення важливих білків міокінів, з активністю яких пов'язані здорові функції всього організму.

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Джерело: Medical Xpress
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