Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Доступний продукт, який сприяє збільшенню м'язів

  • 8
В обмежених кількостях шпинат дуже корисний для організму - фото 1
В обмежених кількостях шпинат дуже корисний для організму / fitappetit

Дослідники виявили рослинний "допінг", який при щоденному вживанні допомагає наростити корисну масу тіла. Ним виявився звичайний шпинат!

Вчені провели експеримент, в який залучити 46 людей. Їх поділили на дві групи. Протягом 10 тижнів одні добровольці їли шпинат, інші, під виглядом трави, отримували в їжу плацебо.

І ще: Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи

Відзначається, що ні учасники, ні вчені не знали, хто до якої групи належить. На початку і в кінці дослідження випробуваним виміряли м'язову масу і силу.

В результаті з'ясувалося, що у тих, хто їв шпинат, вона відчутно збільшилася. Весь секрет у тому, що в цій рослині міститься природний стероїд екдистерон. Експерти прийшли до висновку, що ця речовина діє на людей як класичний допінг. Ефект настільки вразив дослідників, що тепер вони виступають за включення екдистерону в список речовин, заборонених для прийому спортсменами. При цьому в обмежених кількостях шпинат дуже корисний для організму. Він багатий різними мінералами, вітамінами і білками. Крім того, в його листі багато заліза.

Смачний шпинат - фото 338587
Смачний шпинат

Читайте також: Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти

Джерело: focus
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
  • Вчора, 16:21
  • 716
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 311
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 1051
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа