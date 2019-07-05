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Доступний продукт, який сприяє збільшенню м'язів
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Дослідники виявили рослинний "допінг", який при щоденному вживанні допомагає наростити корисну масу тіла. Ним виявився звичайний шпинат!
Вчені провели експеримент, в який залучити 46 людей. Їх поділили на дві групи. Протягом 10 тижнів одні добровольці їли шпинат, інші, під виглядом трави, отримували в їжу плацебо.
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Відзначається, що ні учасники, ні вчені не знали, хто до якої групи належить. На початку і в кінці дослідження випробуваним виміряли м'язову масу і силу.
В результаті з'ясувалося, що у тих, хто їв шпинат, вона відчутно збільшилася. Весь секрет у тому, що в цій рослині міститься природний стероїд екдистерон. Експерти прийшли до висновку, що ця речовина діє на людей як класичний допінг. Ефект настільки вразив дослідників, що тепер вони виступають за включення екдистерону в список речовин, заборонених для прийому спортсменами. При цьому в обмежених кількостях шпинат дуже корисний для організму. Він багатий різними мінералами, вітамінами і білками. Крім того, в його листі багато заліза.
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