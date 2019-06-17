Науковці поділились новою теорією появи золота на Землі

Нове дослідження, за словами вчених, дозволить уточнити теорію утворення нашої Галактики і появи в ній різних хімічних елементів. Дізнайтесь, як на нашій планеті з'явилося золото.

Хімічні елементи у Всесвіті з'являються завдяки явищу термоядерного синтезу. Цей процес, що йде в надрах зірок, полягає в злитті легких атомів з утворенням важчих. Але як би багато не було енергії всередині будь-якої зірки, вона не зможе утворити в собі елементи важчі за залізо, адже їх злиття не дає потрібної для існування зірки кількості енергії.

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Але як тоді з'явилися такі хімічні елементи, як золото і платина? Це питання віддавна цікавило учених. Одна з найпопулярніших теорій полягає в тому, що вони були розсіяні в просторі в результаті зіткнень нейтронних зірок.

Але нове дослідження, проведене астрофізиками Колумбійського університету, показує, що за появу близько 80 відсотків золота у Всесвіті може бути відповідальний тип вибуху наднової. Цей тип – зірки з колапсуючим ядром. Зазнати таке перетворення можуть тільки досить важкі зірки – з масою від восьми до 40-50 сонячних.

Використовуючи комп'ютерне моделювання, астрофізики встановили, що велика частина золота у Всесвіті повинна з'являтися із зірок, які мають колапсуюче ядро – колапсар. Цей тип вибуху наднової часто не брали до уваги, адже вважалося, що тільки зіткнення нейтронних зірок здатне виробити багато досить стабільних важких елементів.

Учені стверджують, що хоча колапсари зустрічаються ще рідше, ніж зіткнення нейтронних зірок, вони можуть викидати в космос величезні кількості речовини, тому їх версія може стати основною в питанні про те, як на Землі з'явилися важкі хімічні елементи.

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