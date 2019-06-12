Астрономи знайшли втрачений 50 років тому космічний модуль

Втрачений місячний модуль Snoopy тестової місії Аполлон-10, ймовірно, був знайдений через 50 років після старту апарату. Вчені на 98% впевнені, що знайдений ними в космосі об'єкт – саме Snoopy.

Передбачалося, що місія Аполлон-10 буде "пробним рейсом", в якому будуть виконані всі операції, крім фактичної посадки на Місяць. Місія включала два модулі – командний модуль Charlie Brown і місячний модуль Snoopy, названі так на честь популярних героїв мультфільмів.

Це цікаво: NASA у прямому ефірі показує будівництво марсохода

Поки Charlie повертався додому, Snoopy так і не повернувся. Замість цього місячний модуль був скинутий на орбіту навколо Сонця. Як відзначали вчені, шанси виявити капсулу були приблизно 235 млн до одного. П'ятдесят років по тому, в річницю місії Аполлона-11, астрономи переконані на 98%, що вони саме це і зробили.

Місячний модуль названий на честь популярного героя мультфільмів

Пошук апарату вівся з 2011 року групою ентузіастів на чолі з астрономом-любителем Ніком Ховесом, науковим співробітником Королівського астрономічного товариства. Snoopy довгий час перебував під впливом гравітації Сонця, Землі і Місяця. Це означає, що астрономам, волонтерам і студентам довелося просіювати терабайти даних з телескопів.

Навіть зараз, після всієї цієї роботи, Ховес і його колеги не можуть з упевненістю сказати, чи дійсно об'єкт, який вони визначили, є давно втраченою капсулою NASA.

"До тих пір, поки хтось не наблизиться до нього і не отримає детальний профіль, ми не можемо бути впевнені. Ми повинні чекати кілька років, щоб він повернувся, але як тільки він повернеться, ідея полягає в тому, що ми отримаємо дійсно детальну картину. Це було б дійсно фантастичним досягненням для науки", – сказав Ховес учасникам наукового фестивалю в Челтенхем в Великобританії.

Наступний найближчий підхід Snoopy до Землі станеться приблизно через 18 років. Хоча у Ніка Ховеса є ідеї, як можна було б уточнити, чи є знайдений об'єкт тим самим Snoopy, він підкреслює, що витрати на місію в будь-якому випадку не виправдають себе: для цих засобів, за його словами, можна було б знайти набагато більш корисне застосування.

Читайте також: Глава Amazon розповів про відкриття філії на Місяці