Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото

На острові Хайнань у Китаї вчені спорудили 15-метровий мотузковий міст для гібонів. Дослідники спроєктували цю конструкцію через побоювання, що унікальні тварини можуть загинути при невдалих спробах подолати проміжок між частинами лісу одним стрибком.

За словами експертів, у 2014 році відбувся зсув, який зруйнував частину лісу. Однак хайнанські гібони продовжували рухатися за звичним маршрутом, перестрибуючи провалля. Для цього їм потрібно було подолати п'ятнадцять метрів у стрибку над тридцятиметровою прірвою з кам'янистим дном. Вчені визнали таку ситуацію дуже небезпечною для майже зниклого виду і спорудили мотузкові містки.

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Гібонам знадобилося пів року, щоб звикнути до нової конструкції, але більшість з них кінець кінцем почали використовувати її, або чіпляючись руками за мотузки знизу, або піднімаючись зверху.

"Штучні мости побудували професійні альпіністи у 2015 році. Вони допомогли нам оперативно вирішити цю проблему", – стверджує біолог Боско Чан з ботанічного саду Кадурі в Гонконзі.

Зараз хайнанських чубатих гібонів налічується всього близько 30 особин, а на початку 2000-х років їх залишалося всього 13. Вони внесені у список зі ста видів, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення. За словами вчених, досить однієї епідемії або сильного урагану, щоб повністю знищити цих тварин.

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