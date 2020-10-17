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Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото

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Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото - фото 1

На острові Хайнань у Китаї вчені спорудили 15-метровий мотузковий міст для гібонів. Дослідники спроєктували цю конструкцію через побоювання, що унікальні тварини можуть загинути при невдалих спробах подолати проміжок між частинами лісу одним стрибком.

За словами експертів, у 2014 році відбувся зсув, який зруйнував частину лісу. Однак хайнанські гібони продовжували рухатися за звичним маршрутом, перестрибуючи провалля. Для цього їм потрібно було подолати п'ятнадцять метрів у стрибку над тридцятиметровою прірвою з кам'янистим дном. Вчені визнали таку ситуацію дуже небезпечною для майже зниклого виду і спорудили мотузкові містки.

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Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото - фото 430552

Гібонам знадобилося пів року, щоб звикнути до нової конструкції, але більшість з них кінець кінцем почали використовувати її, або чіпляючись руками за мотузки знизу, або піднімаючись зверху.

"Штучні мости побудували професійні альпіністи у 2015 році. Вони допомогли нам оперативно вирішити цю проблему", – стверджує біолог Боско Чан з ботанічного саду Кадурі в Гонконзі.

Зараз хайнанських чубатих гібонів налічується всього близько 30 особин, а на початку 2000-х років їх залишалося всього 13. Вони внесені у список зі ста видів, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення. За словами вчених, досить однієї епідемії або сильного урагану, щоб повністю знищити цих тварин.

Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото - фото 430553

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Джерело: dailymail
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