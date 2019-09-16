Це корисне заняття позитивно впливає на роботу мозку

Забудьте про образ професійного спортсмена, який не відрізняється особливим інтелектом. Під час масштабного дослідження вчені довели вплив фізичних навантажень на функціонал мозку.

Протягом тривалого періоду часу вчені намагаються отримати відповідь на питання про те, як регулярні фізичні навантаження впливають на роботу мозку. Річ у тім, що існує стійкий стереотип фізично розвиненої, але тупуватої людини, а також худого інтелектуала з величезними окулярами на носі.

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Проте, численні дослідження показали, що фізичні навантаження знижують ризик старечого слабоумства, послаблюють симптоми депресії і надають інші позитивні впливи на мозок. Є докази і того, що спорт підсилює когнітивну діяльність мозку людей різного віку, включаючи і тих, у кого виникли когнітивні порушення.

Автори нового дослідження вважають, що у робіт їхніх колег в минулому були певні обмеження. Наприклад, вони не брали до уваги чинники, які можуть відігравати важливу роль. Як приклад, дослідники могли пов'язувати низький рівень фізичних навантажень з підвищеним артеріальним тиском. Іншими словами, зниження артеріального тиску могло позитивно вплинути на когнітивну діяльність людини. Те ж саме можна віднести і до цілого ряду інших факторів, що мають зв'язок з фітнесом, на зразок індексу маси тіла, рівня глюкози й освіти людини.

Фізичні навантаження позитивно впливають на роботу мозку

Тепер вже німецькі дослідники намагалися заповнити ці прогалини. Вони запросили цілу групу здорових людей, яким проводили МРТ. Також вони брали участь в різних фітнес-тестах, і все це призвело до результатів, які неабияк здивували учених. З'ясувалося, що ті, хто показав найкращі результати в тестах на швидку ходьбу пішки протягом двох хвилин також значно успішніше справлялися з когнітивними тестами.

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