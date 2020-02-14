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Дієтологи назвали ідеальні та корисні продукти для пізньої вечері
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Люди, які худнуть, намагаються не їсти після 6 вечора, але така стриманість підсилює голод перед сном, що негативно впливає на нічний відпочинок. Дієтологи назвали сім продуктів, які ідеально підійдуть для тих, хто віддає перевагу пізнім вечерям.
Отже, що слід додати до вечірнього раціону?
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Кукурудза. Варена натуральна кукурудза насичена клітковиною й ідеально підходить для регуляції підвищеного рівня холестерину, а також запобігає накопиченню жиру. Якщо вдень ви з'їли забагато висококалорійної їжі, цей продукт на вечерю – оптимальний варіант, повідомили дієтологи в публікації журналу Freundin.
Нектарини. Багаті калієм, мають стимулюючий для травлення ефектом. Високий відсоток клітковини у плодах прискорює обмін речовин, допомагає інтенсивніше спалювати жир. Перекушувати продуктом можуть сміливо навіть ті, хто багато в чому собі відмовляє, адже нектарини відрізняються низьким вмістом калорій.
Селера. Вона належить до продуктів, які містять так звані "негативні калорії". Стебло селери дає організму близько десяти кілокалорій і вимагає дві на перетравлення.
Гриби. У продукті майже немає жиру, дуже мало калорій, але зате багато поживних речовин, які підтримують активні метаболічні процеси – ідеально для їжі після 6 вечора. Головне, не смажити їх в олії, відзначають експерти.
Ківі. Один з найкращих фруктів для тих, хто худне. У ківі багато води, клітковини й органічних кислот – цей склад забезпечує ситість, вберігає від загострень апетиту, врівноважує сольовий і водний баланс.
Буряк. Запечений або сирий, він ефективно регулює обмін речовин і запобігає ожирінню. Покращує засвоєння білка, завдяки чому нарощується м'язова маса. Забезпечує антиоксидантний ефект, який перешкоджає утворенню нових жирових клітин.
Тріска. 35 відсотків продукту становить білок – ідеальний харчовий інгредієнт для їжі після 6 вечора. Також у трісці присутні вітаміни А, Е, С, біотин – вітамін краси, а також багато мінералів. Завдяки цьому зміцнюється імунна система, нормалізуються функції багатьох органів.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про збалансований раціон!
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