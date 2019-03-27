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Науковці назвали умову, яка суттєво скорочує кількість ДТП

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Науковці виявили чинник, який скорочує ДТП - фото 1
Науковці виявили чинник, який скорочує ДТП / Blake Law Firm

Статистика ДТП по всьому світу вкрай невтішна. Що тільки не роблять місцеві органи влади, аби цьому запобігти: і обмежують швидкість руху, і створюють додаткові умови. Все це не дає бажаного результату. Втім, одне з досліджень американців називає умову, яка допомагає скоротити кількість ДТП.

У журналі American Journal of Public Health опубліковані результати дослідження, які показали, що у тих американських штатах, де ввели заборону на читання та відправлення текстових повідомлень за кермом, кількість госпіталізацій у зв'язку з ДТП відчутно знизилася.

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У середньому, вона зменшилася на 4%. Автори дослідження спостерігали за детальною статистикою у період з 2007 по 2014 рік у 16 американських штатах, у 15 з яких з'явилися обмеження щодо використання тестових повідомлень під час керування транспортним засобом.

Дослідники відзначають, що найбільш значний ефект відзначався у тих штатах, де влада застосувала найжорсткіші заборони на читання та відправлення текстових повідомлень за кермом. Цікаво, що це явище відзначалося і серед водіїв у віці від 65 років і старше, хоча до останнього часу вважалося, що у цій віковій групі ніякої особливої ​​залежності від смартфонів не спостерігається.

Телефони відволікають водіїв від дороги! - фото 317240
Телефони відволікають водіїв від дороги!

У цілому, по США через відволікання водія від керування автомобілем, як показує статистика, у рік відбувається понад 4 мільйонів аварій. Деякий час тому влада США заборонила розмовляти телефоном під час водіння, і тепер готується широкомасштабне впровадження заборони на читання і відправлення текстових повідомлень. Поки що регуляційні органи збирають наукові докази того, що ця заборона може бути ефективною.

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Джерело: Medikforum
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